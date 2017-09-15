Трамп обсудил с Мэй теракт в лондонском метро

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил ей свои соболезнования в связи с террористической атакой в лондонском метро, говорится в документе Белого дома, поступившем в РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, передав слова сочувствия и молитвы раненым в террористической атаке сегодня в Лондоне", — говорится в сообщении.

"Президент пообещал продолжать тесное сотрудничество с Соединенным Королевством, чтобы предотвратить нападения на невинных гражданских лиц и сражаться с мировым экстремизмом", — добавляется там же.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.