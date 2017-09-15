В США сенаторы предложили создать спецкомиссию по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Американские сенаторы Кирстен Джиллибранд и Линдси Грем представили законопроект о создании специальной комиссии по кибербезопасности в США.

"Комиссия будет создана по принципу той, которая была создана для расследования террористических атак в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании и могла бы расследовать кибератаки на США в период американских выборов в 2016 году", — говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой сенаторов.

По словам демократа Джиллибранд, США должны быть способны защитить страну, "если Россия или другие нации посмеют атаковать" их "снова".

"Россия — не единственная наша забота. Мы должны быть готовы к тому, что Северная Корея, Иран или Китай или другие, кто в оппозиции нашей внешней политике, посмеют отрицать наши ценности", — продолжил республиканец Грем.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.