Макрон выступил за отмену эмбарго в отношении Катара в кратчайшие сроки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в кратчайшие сроки отменить эмбарго, которое вредит населению Катара.

В пятницу французский лидер встретился в Париже с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани.

"Президент Республики выступил за отмену эмбарго, которое вредит населению Катара, в особенности семьям и учащимся, в кратчайшие сроки", — говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике по итогам встречи лидеров.

Макрон и Аль Тани договорились расширить сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также "создать специальные совместные механизмы, призванные искоренить источники финансирования терроризма и предотвратить радикализацию".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Кувейт, в свою очередь, выступил с предложением о проведении прямых переговоров между Катаром и его оппонентами.