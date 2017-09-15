Макрон выступил за отмену эмбарго в отношении Катара в кратчайшие сроки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в кратчайшие сроки отменить эмбарго, которое вредит населению Катара.
В пятницу французский лидер встретился в Париже с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани.
"Президент Республики выступил за отмену эмбарго, которое вредит населению Катара, в особенности семьям и учащимся, в кратчайшие сроки", — говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике по итогам встречи лидеров.
Макрон и Аль Тани договорились расширить сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также "создать специальные совместные механизмы, призванные искоренить источники финансирования терроризма и предотвратить радикализацию".