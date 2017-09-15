Марин Ле Пен: Франции необходим специальный суд по делам о терроризме

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что для повышения эффективности борьбы с терроризмом, необходимо создать в стране специальный судебный орган.

По словам Ле Пен, Нацфронт, в отличие от других политических сил страны, не ставит терроризм в один ряд со всеми остальными преступлениями. "В отличие от Макрона, "Республиканцев" и "Непокорившейся Франции" мы считаем, что терроризм отличается от всех остальных преступлений", — заявила Ле Пен в интервью газете Parisien.

По мнению политика, террористические действия приравниваются к военным, и поэтому для эффективной борьбы с ним необходим специальный судебный орган. "Возможно, необходимо наличие специальной судебной инстанции. Почему бы не эквивалент старого Суда по делам государственной безопасности? Ведь терроризм — это война", — отметила Ле Пен.

Суд по делам государственной безопасности — специальный судебный орган, существовавший во Франции в 1960-1980 годах. Занимался преступлениями против национальной безопасности страны, в частности делами о шпионаже и терроризме.