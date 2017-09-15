Аксенов предложил создать "клуб друзей по деоккупации Украины"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на идею Петра Порошенко предложил представителям граничащих с Украиной Венгрии, Польши, Румынии и Словакии войти в международный "клуб друзей по деоккупации Украины".

Президент Украины Порошенко ранее предложил создать международную группу "друзей по деоккупации Крыма" и обсудить эту идею на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Есть встречное предложение: создать международный "клуб друзей по деоккупации Украины". С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, киевская власть – международный провокатор, превративший Украину в источник русофобии, который отравляет атмосферу международных отношений. "Это единственная функция Порошенко. Все его заявления нужно рассматривать именно в таком контексте", — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что Крым – не вещь, которую можно перекладывать с места на место, крымчане сделали свой выбор. "Никто и никогда не сможет заставить народы полуострова изменить это решение", — подчеркнул глава республики.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".