Два человека погибли в результате взрывов на юге Таиланда

БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости. Количество погибших в результате двух взрывов самодельных бомб, сработавших в четверг в провинции Ялла в Таиланде, увеличилось до двух человек, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал страны.
Ранее таиландские СМИ сообщали об одном погибшем военнослужащем и 18 раненых.
Один из раненых взрывом полицейских также скончался, сообщает телеканал. В новостном выпуске телеканала уточнено общее количество раненых, которое составило 26 человек. Большинство раненых – военнослужащие и сотрудники полиции, говорится в сообщении.
В четверг в одном и том же месте в районе Кабанг провинции Ялла произошли три взрыва самодельных бомб, однако первый взрыв, прогремевший рано утром у районного полицейского участка, не причинил вреда людям, обрушив только столб линии электропередач.
Третий взрыв произошел на том же месте, где рано утром прогремел первый. Саперы и полицейские, проводившие осмотр места происшествия, а также несколько гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.