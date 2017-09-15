Два человека погибли в результате взрывов на юге Таиланда

БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости. Количество погибших в результате двух взрывов самодельных бомб, сработавших в четверг в провинции Ялла в Таиланде, увеличилось до двух человек, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал страны.

Ранее таиландские СМИ сообщали об одном погибшем военнослужащем и 18 раненых.

Один из раненых взрывом полицейских также скончался, сообщает телеканал. В новостном выпуске телеканала уточнено общее количество раненых, которое составило 26 человек. Большинство раненых – военнослужащие и сотрудники полиции, говорится в сообщении.

В четверг в одном и том же месте в районе Кабанг провинции Ялла произошли три взрыва самодельных бомб, однако первый взрыв, прогремевший рано утром у районного полицейского участка, не причинил вреда людям, обрушив только столб линии электропередач.

Второй взрыв раздался неподалеку от места первого, на дороге, ведущей к полицейскому участку, по которой в этот момент проезжал автомобиль-пикап с саперами, выехавшими на место первого взрыва для осмотра. Двое военнослужащих были ранены (один из них позднее скончался в больнице), автомобиль сильно поврежден. Полицейские, сопровождавшие саперов, вступили в перестрелку с боевиками, взорвавшими бомбу с помощью мобильного телефона, в перестрелке никто из полицейских не пострадал, сообщает телеканал.

Третий взрыв произошел на том же месте, где рано утром прогремел первый. Саперы и полицейские, проводившие осмотр места происшествия, а также несколько гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

Провинция Ялла вместе с провинциями Наративат и Паттани составляет регион "крайнего юга" Таиланда, населенный преимущественно этническими малайцами-мусульманами. В регионе действуют боевые организации сепаратистов, требующих отделения территории этих провинций от преимущественно буддийского Таиланда. Противостояние боевиков и сил безопасности Таиланда началось в регионе в 2004 году. С тех пор в перестрелках, обстрелах и при взрывах самодельных бомб погибли более 6,7 тысячи человек, в основном – гражданских лиц.