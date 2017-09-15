Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности из-за теракта в Лондоне

Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото

Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Нью-Йорка ввели дополнительные меры безопасности в связи с терактом в лондонском метро, сообщили в администрации штата.

"Я поручаю правоохранительным органам штата усилить меры безопасности в общественно важных местах в Нью-Йорке, включая аэропорты, мосты, туннели и системы общественного транспорта", — говорится в заявлении губернатора штата Эндрю Куомо, опубликованном на сайте администрации.

Губернатор от лица всех ньюйоркцев "самым решительным образом" осудил террористическую атаку в Лондоне и призвал жителей штата оставаться бдительными.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.