Аксенов прокомментировал инициативу Порошенко о "друзьях деоккупации Крыма"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook раскритиковал намерение президента Украины создать группу "друзей деоккупации Крыма".

Он напомнил, что решение о воссоединении с Россией приняли сами крымчане, и никакие силы не смогут заставить их изменить решение. "Крым — не вещь, которую можно перекладывать с места на место", — подчеркнул Аксенов.

По его словам, единственная функция киевских властей — служить "международным провокатором", распространяющим русофобию, и именно в этом контексте следует рассматривать деятельность Порошенко.

"Есть встречное предложение: создать международный "клуб друзей по деоккупации Украины", — заключил Аксенов, отметив, что туда можно было бы пригласить представителей Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

В пятницу Петр Порошенко выступил с инициативой создания международной "группу друзей деоккупации Крыма". Эту идею украинский лидер намерен обсудить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.