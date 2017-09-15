Защита экс-министра юстиции Украины Лавриновича обжалует его арест

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Защита экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года", обжалует избранную ему меру пресечения, сообщил адвокат Лавриновича Евгений Солодко.

Ранее в пятницу суд арестовал Лавриновича до 2 ноября.

"Да, мы будем обжаловать", — сказал Солодко РИА Новости, отметив, что сделает это после получения в понедельник полного текста решения суда.

На прошлой неделе Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что статус подозреваемого в этом деле также имеет экс-президент страны Виктор Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив конституцию.

В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.

В сентябре 2010 года Конституционный суд поддержал инициативу Партии регионов и вернул конституцию в редакции 1996 года. Это произошло вопреки закону, так как, по конституции Украины, изменения в ее тексте могут быть приняты только Радой, то есть требуется провести голосование на двух сессиях с соблюдением всех процедур (в частности, согласно редакциям Основного закона и 1996, и 2004 годов, требуется, чтобы за изменения конституции проголосовало "конституционное большинство" в 300 голосов). В 2014 году Верховная рада отменила это решение, вернув действие конституции 2004 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.