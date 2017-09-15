Защита экс-министра юстиции Украины Лавриновича обжалует его арест

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Защита экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года", обжалует избранную ему меру пресечения, сообщил адвокат Лавриновича Евгений Солодко.
Ранее в пятницу суд арестовал Лавриновича до 2 ноября.
"Да, мы будем обжаловать", — сказал Солодко РИА Новости, отметив, что сделает это после получения в понедельник полного текста решения суда.
В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.