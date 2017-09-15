МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Около 58% американцев готовы поддержать применение силы против КНДР, если дипломатические усилия не принесут результатов, показал опрос компании Gallup.

Республиканцы более склонны поддержать силовое решение вопроса (82%). Сторонники демократов чаще предпочитают воздержаться от вооруженного ответа — за применение силы высказались лишь 37%.

Только половина респондентов считают, что кризис вокруг КНДР можно разрешить мирным путем. Тем не менее, почти две трети (59%) граждан США сомневаются в том, что Пхеньян сам применит силу против Вашингтона в ближайшем будущем.

Опрос проводился 6-10 сентября среди более 1 тысячи жителей США. Погрешность результатов составляет 4 процентных пункта.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.