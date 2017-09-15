Экс-министра юстиции Украины Лавриновича отправили из суда в СИЗО

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте в 2010 году" экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вывезли из Печерского райсуда Киева в СИЗО, передает информагентство УНИАН.
"Лавриновича вывели под конвоем на задний двор суда, посадили в автомобиль для перевозки заключенных и повезли в СИЗО", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что статус подозреваемого в этом деле также имеет экс-президент страны Виктор Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив конституцию.
В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.