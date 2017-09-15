Во Франции вооруженный молотком мужчина напал на прохожих

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина, выкрикивавший "Аллах Акбар", напал с молотком на прохожих во французской коммуне под Лионом, одна женщина получила ранение, сообщили в префектуре департамента Сона и Луара.

"Сегодня утром в Шалон-сюр-Сон мужчина с молотком напал на двух женщин, одна из них получила легкое ранение головы… Инцидент произошел с интервалом в несколько минут недалеко от центра города. Одетый во все черное мужчина выкрикивал "Аллах Акбар", — говорится в совместном коммюнике префектуры департамента Сона и Луара и прокуратуры коммуны Шалон-сюр-Сон.

Согласно тексту заявления, нападавшему удалось скрыться. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

Полиция и жандармерия разыскивает преступника.