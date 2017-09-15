Украинца Гриба поместили в медучреждение в России, заявили в Киеве

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что пропавшего украинца Павла Гриба, который, по утверждению ведомства, задержан в РФ, якобы поместили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель и не выходит на связь. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позже Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын якобы находится в РФ в следственном изоляторе. Однако источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Павла Гриба в краснодарском СИЗО нет. В Минске заявили, что белорусские сотрудники милиции и погранкомитет страны украинца не задерживали.

"От наших консулов в Краснодаре к нам поступила информация о том, что Павла Гриба перевели в какое-то специализированное медицинское учреждение", — заявила Беца в пятницу в комментарии интернет-изданию "Украинская правда".

По ее словам, в ведомстве пока не знают, по какой причине и куда именно якобы поместили Гриба.

Ранее МИД Украины потребовал от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причине и обстоятельствах его задержания, условиях содержания, а также обеспечить его немедленное возвращение на Украину.