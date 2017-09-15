Задержанный в ОАЭ режиссер Манукян вернется в Москву в субботу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский режиссер Арик Манукян, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, возвращается в Москву 16 сентября; в знак благодарности главе Чечни Рамзану Кадырову, по просьбе которого уголовное дело было закрыто, Манукян хотел бы снять документальный фильм о нем и Чечне.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где снимал с использованием дрона свадебное видео у главной достопримечательности эмиратской столицы — Большой мечети шейха Зайеда. Съемка была не согласована, также в ОАЭ необходимо получить лицензию, чтобы снимать при помощи дронов.

В начале августа группа поддержки Манукяна направила обращение с просьбой о помощи к главе Чечни Рамзану Кадырову. В конце августа на сайте главы и правительства Чеченской Республики появилось сообщение о том, что суд Абу-Даби после обращения Кадырова закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера. Эту информацию подтвердили в посольстве ОАЭ.

"Мы, наконец, завтра прилетаем. По нашей истории можно не одно кино снимать — было очень насыщенно и рискованно! В первую очередь, хочется поехать в Чечню и поблагодарить Кадырова. Снять о нем и Чечне документальный фильм в знак благодарности", — рассказал Манукян РИА Новости, добавив, что сперва планирует узнать мнение главы Чечни по поводу съемок такой картины.

Режиссер сообщил, что собирается встретиться с помощником Кадырова в Москве и договориться с ним о возможной поездке.