Россия не намерена поставлять оружие сторонам конфликта в Ливии, заявил МИД

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия не заинтересована в поставках вооружений сторонам ливийского конфликта, заявил в пятницу РИА Новости глава контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

"Думаю, что сегодня никто, включая Россию, не заинтересован вооружать одну из сторон для эскалации конфликта, потому что у России сегодня в Ливии сугубо миротворческих миссия. Именно поэтому мы общаемся со всеми сторонами конфликта", — сказал он, добавив, что "оружия в Ливии хватает".

Деньгов также сообщил, что ему неизвестно о том, чтобы у России были намерения снять оружейное эмбарго с Ливии. "Комментировать это я не могу, потому что я лично про такие усилия не слышал. Россия всегда соблюдала международные правила и нормы, принятые резолюции ООН в отношении оружейного эмбарго", — подчеркнул он.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.