Суд во Львовской области рассмотрит дело Саакашвили 18 сентября

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Мостиский районный суд Львовской области сможет 18 сентября рассмотреть дело о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы, заявили РИА Новости в пятницу в суде.

Ранее интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на документ о распределении дел в суде сообщило, что Мостиский суд не нашел судей для рассмотрения дела о привлечении Саакашвили к административной ответственности. По данным издания, в этом суде всего двое судей, один находится в отпуске, а у второго закончился срок полномочий.

"Судья 18 сентября выходит из отпуска. Заседание состоится", — заявил представитель суда, добавив, что время заседания будет определено позднее.

Ранее представители Госпогранслужбы Украины вручили адвокату Саакашвили протокол об административном нарушении, в котором политика обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 325 долларов. Дело направлено на рассмотрение в Мостиский райсуд Львовской области, заседание запланировано на 18 сентября. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что украинские власти могут на основании этого решения запустить механизм выдворения Саакашвили с Украины, как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по пяти статьям из-за прорыва Саакашвили и его сторонниками госграницы. В частности, дело расследуется по статьям о незаконной переправке лиц через границу и сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительных органов.