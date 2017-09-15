В Совфеде прокомментировали идею Порошенко о "друзьях деоккупации Крыма"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в интервью RT прокомментировал планы Петра Порошенко по созданию группы "друзей деоккупации Крыма".

Сенатор заявил, что "деоккупация" имела место в 2014 году при воссоединении полуострова с Россией. Цеков напомнил, что Украина относилась к жителям Крыма, находившегося в ее составе, "как к пасынкам". "Когда нас сегодня пугают санкциями, то мы говорим, что под ними фактически были 20 с лишним лет", — подчеркнул он.

Политик призвал Порошенко реально оценить ситуацию и строить отношения с Россией исходя из того, что Крым теперь всегда будет ее территорией в соответствии с выбором, сделанным самими крымчанами. "Все остальное — тупик для Украины", — сказал Цеков.

В пятницу Петр Порошенко выступил с идеей создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". Эту инициативу украинский лидер намерен вынести на обсуждение на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.