Число пострадавших в лондонском теракте увеличилось до 19 человек

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Число пострадавших в теракте в Лондоне увеличилось до 19 человек, сообщила представитель службы экстренной медицинской помощи Лондона Наташа Уиллс.

"В продолжение инцидента на станции Parsons Green этим утром можем подтвердить, что мы осмотрели 19 пациентов – большинство с мелкими травмами – и отвезли их в три лондонские клиники", — заявила она.

Пятница в Лондоне началась с нового ЧП — ранним утром в час пик на станции метро "Парсонс-грин" (Parsons Green) на линии District в спальном районе взорвалась самодельная бомба, полиция рассматривает версию теракта.

Британским СМИ пятничное происшествие напомнило страшные события июля 2005 года. Тогда в утренний час пик один за другим произошли четыре взрыва на центральных станциях лондонского метро "Кингс-кросс" (King's Cross), "Эджвэр-роуд" (Edgware Road) и "Олдгейт" (Aldgate) и в двухэтажном автобусе на площади Тависток-сквер. Совершенные четырьмя террористами-смертниками взрывы унесли жизни 52 пассажиров, еще 700 человек получили ранения и травмы.