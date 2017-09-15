Турция осудила теракт в лондонском метро

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Турция решительно осуждает теракт в метро Лондона и продолжит проявлять солидарность с Великобританией в борьбе с терроризмом, говорится в полученном в пятницу РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"С глубоким сожалением мы узнали о взрыве, произошедшем сегодня утром в лондонском метро, в результате чего пострадали люди. Утешает то, что никто не погиб. Мы решительно осуждаем этот террористический акт, направленный против невинных людей. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы будем продолжать проявлять солидарность с нашим союзником Великобритании в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. В результате теракта пострадали 22 человека, их жизни ничто не угрожает. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.