Правительство Испании не исключает, что может лишить Каталонию автономии

МАДРИД, 15 сен – РИА Новости. Правительство Испании может пойти на крайние меры и приостановить автономию Каталонии, заявил официальный представитель кабинета министров, министр культуры Иньиго Мендес де Виго.
"Правительство ничего не исключает. Мы действует твердо в зависимости от того, как действуют сторонники отделения", — заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности применения статьи 155 конституции, регулирующей механизм контроля правительства Испании в автономном сообществе, если действия его властей "наносят ущерб интересам" страны.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.