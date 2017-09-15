В проливе Дарданеллы из-за пожара приостановлено судоходство, сообщили СМИ

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Движение судов по проливу Дарданеллы приостановлено из-за лесного пожара в районе города Гелиболу на северо-западе Турции, сообщает в пятницу газета Yeni Safak со ссылкой на источник в береговой охране.
Отмечается, что в тушении пожара в лесном массиве принимают участие два самолета и шесть вертолетов.
#AzÖnce Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı, Çanakkale Boğazı'nda trafik durduruldu. pic.twitter.com/YpUO4W2ilK— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 сентября 2017 г.