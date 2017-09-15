В проливе Дарданеллы из-за пожара приостановлено судоходство, сообщили СМИ

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Движение судов по проливу Дарданеллы приостановлено из-за лесного пожара в районе города Гелиболу на северо-западе Турции, сообщает в пятницу газета Yeni Safak со ссылкой на источник в береговой охране.

Отмечается, что в тушении пожара в лесном массиве принимают участие два самолета и шесть вертолетов.

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