В Латвии назвали причину смерти пропавшего летом пятилетнего мальчика

РИГА, 15 сен — РИА Новости. Пропавший летом в латвийском городе Лиепая русскоговорящий пятилетний мальчик Иван Берладин, которого искали несколько тысяч добровольцев, полиция и армия, умер от общего переохлаждения организма, сообщила в пятницу Госполиция Латвии со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.

Ребенок вышел из своего дома в Лиепае 1 июля. Его тело в ходе масштабных поисков обнаружили в лесу возле поселка Дубени (Гробиньский край) спустя 10 дней. До сих пор продолжается расследование дела.

"Результаты экспертизы свидетельствуют, что Ваня умер от переохлаждения организма", — сообщила пресс-служба полиции.

По данным полиции, точное время смерти ребенка установить пока не удалось.