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В мире

Речи не идет: Песков ответил на вопрос об отказе России от помощи Донбассу

15:5015.09.2017
(обновлено: 08:28 16.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкКолонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фотоКолонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о планируемом отказе Москвы от помощи юго-востоку Украины в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Он заявил, что об этом речи "идти не может, не идет и не будет идти".

Автомобиль 67-го гуманитарного конвоя МЧС Российской Федерации с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Песков рассказал о перераспределении гуманитарной помощи в Донбассе

По словам Пескова, речь идет лишь о перераспределении. "Это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", — сказал он.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. За этот период МЧС доставило на территорию юго-востока Украины почти 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.

"По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков отказался раскрыть объем финансирования, который идет на оказание помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. "Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами", — сказал он в ответ на просьбу журналистов.

Здание МИД Украины в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / Leonid Andronov
Киев выразил Москве протест из-за отправки в Донбасс гуманитарного груза
По мнению полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, распределение и упорядочивание помощи от России целесообразно, поскольку гуманитарная ситуация в самопровозглашенной Донецкой народной республике значительно изменилась с 2014 года. Он отметил, что заработали предприятия, переведенные под внешнее управление ДНР, выросли объемы производства, товарооборота и реализованной промышленной продукции.

"Гуманитарная ситуация в Донецкой народной республике сегодня значительно отличается от положения дел в 2014–2016 годах. Соответственно изменяются и гуманитарные потребности республики", — сказал Пушилин РИА Новости.

В МЧС ДНР сообщили, что никаких официальных уведомлений о прекращении либо перераспределении гуманитарных грузов им не поступало. "Департамент по оказанию гуманитарной помощи МЧС ДНР продолжает работу по поступлению гуманитарных конвоев из Российской Федерации в том же порядке, как и ранее, без изменений", — заявили в ведостве.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений





 


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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor Lin
Россия по итогам 2016 года вышла на 1 место по оказанию гуманитарной помощи в мире. Четверть населения (и это тока официально!!) находится за чертой бедности!!! Выводы каждый может сделать самостоятельно.....
16:22
15.09.2017
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Иванов Иванов
"Он заявил, что об этом речи "идти не может, не идет и не будет идти".
а жаль! очень жаль.

"По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

а по каким интересно соображениям Россия "кладет" на своих людей...
17:46
15.09.2017
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