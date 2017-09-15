На полях Генассамблеи ООН обсудят кризис в Ливии, рассказал Лавров

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На полях Генассамблеи ООН состоится ряд мероприятий по Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, интересно послушать, как ливийская тема будет обсуждаться в ходе предстоящей Генеральной ассамблеи ООН, поскольку там запланированы соответствующие мероприятия", — сказал он в ходе встречи со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саламе.

По словам Лаврова, Россия готова быть союзником спецпосланника ООН по Ливии, особенно учитывая то, что Москва поддерживает контакты со всеми ливийскими деятелями.

Глава МИД РФ назвал Саляме опытным дипломатом, который работал в Ираке и Мьянме, и снискал себе авторитет дипломата, нацеленного на результат.