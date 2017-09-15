Путин и Макрон заявили о недопустимости эскалации на Корейском полуострове

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заявили о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, отметили, что урегулирование ситуации возможно лишь с помощью прямых переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями, о необходимости урегулирования этой крайне сложной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров", — говорится в сообщении.