Меркель выразила соболезнования пострадавшим в Лондоне

БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования пострадавшим от атаки в метро в Лондоне и призвала к усиленной борьбе с терроризмом.

Об этом Меркель заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

"Мы слышали об атаке в метро, что она оценивается британской полицией как атака с террористическим следом. Мы не знаем еще точных деталей, но наши мысли, конечно, с пострадавшими, с британским населением. И это убеждает нас в продолжении международного сотрудничества в борьбе с исламистским терроризмом, в необходимости его усиления и уточнения", — сказала Меркель.