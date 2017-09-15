В ЛНР задержали пятерых подозреваемых в организации июльских взрывов

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики задержали пять подозреваемых в причастности к взрывам в Луганске в июле, заявил в пятницу на брифинге министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
"Пятеро из перечисленных мной граждан были задержаны, находятся в следственном изоляторе нашей республики. Остальные, к сожалению, успели пересечь линию соприкосновения и находятся в городе Харькове", — заявил Корнет.
Всего, по данным следствия, к теракту причастны восемь человек.
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