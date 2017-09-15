В ЛНР задержали пятерых подозреваемых в организации июльских взрывов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (152)

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики задержали пять подозреваемых в причастности к взрывам в Луганске в июле, заявил в пятницу на брифинге министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены.

"Пятеро из перечисленных мной граждан были задержаны, находятся в следственном изоляторе нашей республики. Остальные, к сожалению, успели пересечь линию соприкосновения и находятся в городе Харькове", — заявил Корнет.

Всего, по данным следствия, к теракту причастны восемь человек.

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