МИД призвал другие страны не вмешиваться во внутренние дела Мьянмы

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Москва поддерживает усилия по налаживанию в Мьянме межрелигиозного диалога и призывает не вмешиваться во внутренние дела государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важно понимать, что желание, стремление вмешаться во внутренние дела суверенного государства могут привести к дальнейшему усугублению межрелигиозной розни. Еще раз подчеркну, что мы поддерживаем усилия по налаживанию в Мьянме межрелигиозного диалога с участием духовных лидеров всех конфессий", — сказала Захарова журналистам.

Она отметила, правительство Мьянмы предпринимает шаги по содействию возвращению в места постоянного проживания внутренне перемещенных лиц. "Ожидаем, что будут приняты аналогичные меры и в отношении других категорий лиц, затронутых миграционным кризисом", — сказала она.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.