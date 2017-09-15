Талибы взяли ответственность за атаку на военный конвой в Кандагаре

Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан

Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан*" взяло ответственность за атаку на колонну иностранных военнослужащих в афганском Кандагаре, сообщает местный телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что начиненная взрывчаткой машина взорвалась близ международного аэропорта Кандагар, в результате пострадали трое румынских военных. По обновленным данным 1TV, ранения получили по меньшей мере четверо военнослужащих. Также был уничтожен автомобиль, принадлежащий силам НАТО.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан*", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.