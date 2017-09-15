Российско-американские отношения напоминают Макфолу о "холодной войне"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Отношения США и России сейчас являются конфронтационными и напоминают о временах "холодной войны", заявил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол на полях форума "Ялтинская европейская стратегия", которая проходит в Киеве.
"Я думаю, что отношения очень сложные и конфронтационные. Думаю, можно вспомнить времена "холодной войны", когда эти связи были особенно сложными", — сказал Макфол в комментарии телеканалу "112. Украина" в пятницу.
При этом он выразил надежду, что ситуация станет лучше. Коснувшись вопроса сокращения числа сотрудников дипучреждений США в РФ, он назвал происходящее "ужасным".
"Там есть люди, с которыми я работаю, и сейчас увольняются 7 тысяч человек", — сказал Макфол.
США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.