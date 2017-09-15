Российско-американские отношения напоминают Макфолу о "холодной войне"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Отношения США и России сейчас являются конфронтационными и напоминают о временах "холодной войны", заявил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол на полях форума "Ялтинская европейская стратегия", которая проходит в Киеве.

В настоящее время отношения России и США переживают непростой период из-за различных подходов к урегулированию ряда важных международных проблем. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия и США не находятся в состоянии конфликта.

"Я думаю, что отношения очень сложные и конфронтационные. Думаю, можно вспомнить времена "холодной войны", когда эти связи были особенно сложными", — сказал Макфол в комментарии телеканалу "112. Украина" в пятницу.

При этом он выразил надежду, что ситуация станет лучше. Коснувшись вопроса сокращения числа сотрудников дипучреждений США в РФ, он назвал происходящее "ужасным".

"Там есть люди, с которыми я работаю, и сейчас увольняются 7 тысяч человек", — сказал Макфол.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов.

Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.