ЕК призвала Каталонию соблюдать конституционные нормы Испании

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия в связи с планами провести "референдум о независимости" в Каталонии призывает все стороны политического процесса соблюдать конституционные нормы стран-членов Евросоюза, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

В четверг председатель ЕК Жан-Клод Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе. При этом он отметил, что Каталонии придется пройти через процесс вступления в ЕС, как и другим государствам, присоединившимся к союзу после 2004 года.

"Как и его предшественники, (Жозе Мануэл) Баррозу и (Романо) Проди, он ясно сказал, что мы придерживаемся существующего в Испании конституционного строя и в этом вопросе соблюдаем испанскую конституцию. Это вопрос касается самих стран-членов, но в том, что касается отношений с ЕС, принцип верховенства права ясно предполагает, что все стороны (процесса) в любой стране-члене должны соблюдать конституционный порядок их страны", — сказал Тиммерманс, комментируя по просьбе журналистов высказывание Юнкера.

"Мы требуем соблюдать конституцию наших стран-членов. Если в рамках этой конституции в странах-членах создаются новые реалии, они станут реалиями и для Еврокомиссии, и мы будем действовать на этом основании", — заявил первый зампред ЕК.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.