ЕК призвала Каталонию соблюдать конституционные нормы Испании

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия в связи с планами провести "референдум о независимости" в Каталонии призывает все стороны политического процесса соблюдать конституционные нормы стран-членов Евросоюза, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.
В четверг председатель ЕК Жан-Клод Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе. При этом он отметил, что Каталонии придется пройти через процесс вступления в ЕС, как и другим государствам, присоединившимся к союзу после 2004 года.
"Мы требуем соблюдать конституцию наших стран-членов. Если в рамках этой конституции в странах-членах создаются новые реалии, они станут реалиями и для Еврокомиссии, и мы будем действовать на этом основании", — заявил первый зампред ЕК.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.