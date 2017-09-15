Экс-посол США в ООН Болтон: размещение миротворцев невыгодно для Украины

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Размещение миротворцев ООН в Донбассе невыгодно для Украины, поскольку увеличит вовлеченность России в решение внутриукраинских проблем, считает посол США в ООН в 2005-2006 годах Джон Болтон.

"Я не думаю, что должны быть миротворцы на Украине. Я думаю, что это ошибка с точки зрения Украины. Во-первых потому, что вы увеличиваете вовлеченность России во внутренние делах Украины", — сказал Болтон в комментарии телеканалу "112. Украина" на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве в пятницу.

По мнению Болта, ключевая дискуссия сейчас идет вокруг того, чтобы не заморозить конфликт в Донбассе. "Если вы хотите восстановить суверенитет Украины над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, это допускать сюда миротворцев", — заявил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.