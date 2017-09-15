В Китае мужчина получил полгода тюрьмы за кражу и убийство лебедя

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Мужчина в Шанхае был признан виновным по обвинению в краже и получил шесть месяцев тюремного заключения за то, что похитил из городского парка черного лебедя, а позже зажарил его, но есть не стал, так ему не понравился вкус птицы, сообщил суд района Сюйхуэй города Шанхай.
Когда злоумышленники покидали парк, Чжоу увидел лебедя на берегу пруда, поймал его и поместил в свою сумку, охрана парка этого не заметила. Лебедь умер по дороге к дому злоумышленника, который приехал в Шанхай из другого города на подработку. Чжоу зажарил лебедя, но есть не стал, так как ему не понравился вкус; приготовленную птицу он выбросил.
Администрация парка сообщила о пропаже лебедя несколькими часами позже, полиции по камерам видеонаблюдения удалось вычислить преступника. Он был оперативно задержан.
В Китае черный лебедь не охраняется государством, это помогло Чжоу избежать более серьезного наказания. Помимо шести месяцев заключения, он также выплатил штраф в одну тысячу юаней.