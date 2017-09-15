Россия не принимает ни одну из сторон конфликта в Ливии, заявил Деньгов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия не принимает ни одну из сторон в ливийском конфликте, заявил глава Российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

"Наша позиция является равно приближенной ко всем участникам конфликта, а не равно удаленной. Заявления о том, что Россия приняла чью-либо сторону или доминирует вместе с кем-то в реализации мирного соглашения, это провоцирующие заявления", — сказал он на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

По словам Деньгова, ливийский народ должен консолидироваться, найти решение изнутри.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами. Хафтар посетил Россию в августе.