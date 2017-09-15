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В мире

Взрыв в Лондоне направлен на устрашение общества, считает депутат Госдумы

Сюжет:
Взрыв в лондонском метро (27)
12:5515.09.2017
(обновлено: 13:31 15.09.2017)
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© РИА Новости / Денис ВорошиловПерейти в фотобанкВозле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Взрыв в Лондоне направлен на удержание в страхе английского общества, ни одна страна не защищена полностью от угрозы терроризма, необходимо объединить усилия для борьбы с ним. Заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Взрыв на произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Как сообщил журналистам представитель Скотланд-Ярда, в результате теракта в метро в Лондоне есть пострадавшие.

"Взрыв в час пик на одной из самых загруженных лондонских станций метро "Парсонс-Грин" очевидно носит террористический характер и направлен на удержание в страхе английского общества. Каждая террористическая вылазка служит всему миру болезненным толчком к усилению мер безопасности, повышению качества работы спецслужб и расширению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", — цитирует Железняка пресс-служба депутата.

Женщина с собакой у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Взрывчатка в лондонском метро не похожа на устройства ИГ*, заявил эксперт
Парламентарий также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва. При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях ни одна страна в мире не может с уверенностью сказать, что полностью защищена от угрозы терроризма.

"При этом мы продолжаем настаивать на необходимости решительных совместных мер по противодействию террору. Это возможно лишь при постоянном взаимодействии государств на всех уровнях. У нашей страны существует уникальный антитеррористический опыт… Но для эффективности борьбы нужен общий стратегический подход на широком международном уровне. Общий подход к вопросу борьбы с террористической угрозой позволит в разы повысить уровень безопасности и предотвращения возможных новых атак со стороны террористов", — отметил он.

Первые кадры с места взрыва в лондонском метро
© REUTERS / twitter/@ASolopovasВзрыв произошел в час пик на станции Парсонс-Грин на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© REUTERS / twitter/@ASolopovas
Взрыв произошел в час пик на станции Парсонс-Грин на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
© REUTERS / Hannah McKayПо словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
© REUTERS / Hannah McKayПоявились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции, началась паника.Полицейский в вагоне поезда метро у станции Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции, началась паника.
© REUTERS / Kevin CoombsЧасть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон пока перекрыта.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон пока перекрыта.
© REUTERS / Kevin CoombsГлава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
© REUTERS / Hannah McKayИзначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПозднее Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт и расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Позднее Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт и расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasНа место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
© REUTERS / Kevin CoombsЭкс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Экс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
© REUTERS / Kevin CoombsПосольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс-Грин, где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс-Грин, где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
© REUTERS / Kevin CoombsРоссийское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868.
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