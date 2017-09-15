Взрыв в Лондоне направлен на устрашение общества, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Взрыв в Лондоне направлен на удержание в страхе английского общества, ни одна страна не защищена полностью от угрозы терроризма, необходимо объединить усилия для борьбы с ним. Заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
Взрыв на произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Как сообщил журналистам представитель Скотланд-Ярда, в результате теракта в метро в Лондоне есть пострадавшие.
"Взрыв в час пик на одной из самых загруженных лондонских станций метро "Парсонс-Грин" очевидно носит террористический характер и направлен на удержание в страхе английского общества. Каждая террористическая вылазка служит всему миру болезненным толчком к усилению мер безопасности, повышению качества работы спецслужб и расширению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", — цитирует Железняка пресс-служба депутата.
Парламентарий также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва. При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях ни одна страна в мире не может с уверенностью сказать, что полностью защищена от угрозы терроризма.
"При этом мы продолжаем настаивать на необходимости решительных совместных мер по противодействию террору. Это возможно лишь при постоянном взаимодействии государств на всех уровнях. У нашей страны существует уникальный антитеррористический опыт… Но для эффективности борьбы нужен общий стратегический подход на широком международном уровне. Общий подход к вопросу борьбы с террористической угрозой позволит в разы повысить уровень безопасности и предотвращения возможных новых атак со стороны террористов", — отметил он.
Экс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
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