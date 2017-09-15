Сенатор: если возникнет угроза со стороны КНДР, Россия ее нейтрализует

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. России ничего не угрожает, поскольку запускаемые КНДР ракеты не летят в сторону нашей страны; если же какая-то угроза все же возникнет, она будет локализована, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

КНДР в пятницу осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане в 2,2 тысячи километров к востоку от мыса Эримо на острове Хокайдо. Ракета преодолела расстояние около 3,7 тысячи километров, траектория полета достигла почти 800 километров.

"Угрозы для России нет, в нашу сторону запускаемые КНДР ракеты не направлены", — сказал Клинцевич.

Он добавил, что при необходимости оперативно сработают средства ПВО. "У нас нет проблем с обеспечением безопасности, если они возникнут, мы их локализуем", — сказал сенатор.

По его мнению, Япония не сбивает северокорейские ракеты по той причине, что они не несут угрозу территории страны.

"Ракета достигла высоты 770 километров, ни одно средство ПВО достать ее на такой высоте не может. Ракеты сбивают на начальном этапе и на конечном", — добавил Клинцевич.

Ранее СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.