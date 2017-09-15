МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс Грин на западе Лондона, где в пятницу утром, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщает дипмиссия в Facebook.
Посольство сообщает, что находится в контакте с полицией на предмет числа пострадавших и возможного наличия среди них россиян.
Кроме того, посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868. Сообщается, что на данный момент российские граждане по этому номеру не обращались.
На данный момент инцидент властями не классифицирован, сообщает посольство.
Парсонс Грин – спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев.