МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс Грин на западе Лондона, где в пятницу утром, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщает дипмиссия в Facebook.

"В связи с инцидентом на станции лондонского метрополитена "Парсонс Грин" утром 15 сентября, где, по предварительным данным, произошёл взрыв, настоятельно рекомендуем гражданам избегать район станции и близлежащие кварталы", — говорится в сообщении.

Посольство сообщает, что находится в контакте с полицией на предмет числа пострадавших и возможного наличия среди них россиян.

Кроме того, посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868. Сообщается, что на данный момент российские граждане по этому номеру не обращались.

На данный момент инцидент властями не классифицирован, сообщает посольство.

Британская транспортная полиция подтвердила, что в пятницу утром на станции Парсонс Грин произошел инцидент. Ранее газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших. На сайте столичной транспортной компании Transport for London говорится, что часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда.

Парсонс Грин – спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев.