К месту ЧП в лондонском метро прибыла контртеррористическая полиция

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. К месту инцидента на станции метро "Парсонс-Грин" на западе Лондона прибыли сотрудники контртеррористической полиции, на месте развернут мобильный штаб, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции метро "Парсонс-Грин" в Лондоне.

Несколько минут назад за оцепление проехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи. По словам дежурящего в оцеплении полицейского, прибывшие на место сотрудники полиции будут наблюдать за расследованием и собирать информацию.

"Они подключатся (к расследованию) как только появится необходимость. Инцидент произошел на территории метро, следовательно, ситуация находится в ведении транспортной полиции", — сказал полицейский.