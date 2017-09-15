В Париже прокуратура начала следствие после нападения в метро

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Антитеррористическая прокуратура Парижа в пятницу открыла следствие по делу о нападении на военный патруль в столичном метро, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер в ходе пресс-конференции.

"Антитеррористическое подразделение прокуратуры незамедлительно открыло следствие по этому делу", — сказал Кастанер.

Он отметил, что президент Франции извещен о происшествии и проведет совещание с ответственными лицами.

Инцидент произошел рано утром в пятницу на станции метро Chatelet. Мужчина с ножом подошел к военному из патруля Sentinelle со спины и стал угрожать ему, "упоминая ИГ*". Нападавший был задержан, в результате происшествия никто не пострадал.