Вице-премьер Ливии считает, что "Роснефть" скоро вернется к работе в стране

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ливийский вице-премьер Ахмед Майтиг считает, что "Роснефть" первой из российских компаний может вернуться к работе в Ливии.

"Роснефть", — сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, какая из российских компаний, по его мнению, имеет наибольшие шансы первой вернуться в Ливию.

Ливийский политик напомнил, что "Роснефть" в этом году подписала контракт с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (NOC) и уже вернулась к закупкам нефти в Ливии.

"Надеемся на расширение сотрудничества. Также стоит упомянуть "Газпром", у дочерней структуры которого были весьма перспективные проекты в Ливии", — отметил он.

Майтиг подчеркнул, что российским компаниям нефтегазового сектора не надо вновь проходить через тендеры в Ливии. "У них были проекты в Ливии, и мы надеемся, что они вернутся к ним. Ливийская экономика восстанавливается. В том числе нефтяной сектор", — сказал он.

В феврале NOC подписала с "Роснефтью" рамочное соглашение о сотрудничестве, закладывающее основы для инвестиций российской нефтегазовой компании в нефтяной сектор Ливии. Документ предусматривает создание совместной рабочей группы для оценки возможностей в различных сферах, включая поисково-разведочные работы и добычу. Также "Роснефть" и NOC подписали соглашение о закупке нефти (офтейк-договор или offtake agreement, предусматривающий куплю-продажу товара, который еще не произведен).

National Oil Corporation — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.