Вице-премьер Ливии считает, что "Роснефть" скоро вернется к работе в стране

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ливийский вице-премьер Ахмед Майтиг считает, что "Роснефть" первой из российских компаний может вернуться к работе в Ливии.
"Роснефть", — сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, какая из российских компаний, по его мнению, имеет наибольшие шансы первой вернуться в Ливию.
"Надеемся на расширение сотрудничества. Также стоит упомянуть "Газпром", у дочерней структуры которого были весьма перспективные проекты в Ливии", — отметил он.
Майтиг подчеркнул, что российским компаниям нефтегазового сектора не надо вновь проходить через тендеры в Ливии. "У них были проекты в Ливии, и мы надеемся, что они вернутся к ним. Ливийская экономика восстанавливается. В том числе нефтяной сектор", — сказал он.
National Oil Corporation — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.