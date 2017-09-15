Джонсон уверен, что мировое сообщество сплотится перед провокациями КНДР

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что мировое сообщество сможет сплотиться и дать коллективный ответ действиям Северной Кореи, которая в пятницу утром произвела очередной пуск баллистической ракеты.

"Очередной нелегальный ракетный старт Северной Кореи. Великобритания и международное сообщество сплотятся перед лицом этих провокаций", — написал Джонсон в Twitter.

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Yet another illegal missile launch by North Korea. UK and international community will stand together in the face of these provocations. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 15 сентября 2017 г.

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Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

СБ ООН в понедельник вечером в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.