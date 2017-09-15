Порошенко предложил обсудить размещение миротворцев в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (373)

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе после обсуждения этого вопроса на Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет также предметом обсуждения в "нормандском формате".

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

"Я буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке касательно миротворцев и что миротворцы по всей территории оккупированного Донбасса будут также пунктом обсуждения в "нормандском формате", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслирует украинское телевидение.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.