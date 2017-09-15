Порошенко предложил обсудить размещение миротворцев в "нормандском формате"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе после обсуждения этого вопроса на Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет также предметом обсуждения в "нормандском формате".
"Я буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке касательно миротворцев и что миротворцы по всей территории оккупированного Донбасса будут также пунктом обсуждения в "нормандском формате", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслирует украинское телевидение.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.