СМИ опубликовали фото пакета, взорвавшегося в лондонском метро

Фото горящего пакета в лондонском метро, опубликованное на странице пользователя Andy Webb‏ в социальной сети Twitter, на экране монитора

Фото горящего пакета в лондонском метро, опубликованное на странице пользователя Andy Webb‏ в социальной сети Twitter, на экране монитора

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро.

На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в поезде лондонского метро на станции "Парсонс-Грин". Полиция подтвердила факт инцидента, ведется расследование. По данным СМИ есть пострадавшие. На место происшествия прибыли медики.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.

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