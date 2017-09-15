СМИ опубликовали фото пакета, взорвавшегося в лондонском метро

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в поезде лондонского метро на станции "Парсонс-Грин". Полиция подтвердила факт инцидента, ведется расследование. По данным СМИ есть пострадавшие. На место происшествия прибыли медики.
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.