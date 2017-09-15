Украинская Dart Airlines не стала комментировать санкции со стороны США

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украинская авиакомпания Dart Airlines пока не комментирует информацию о внесении ее в секционный список США, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь компании.

"Я в этом вопросе не компетентна, сейчас коммерческого директора нет, она на больничном. Ничего вам не могу сказать", — сообщил секретарь компании в комментарии РИА Новости.

Ранее США внесли в секционный список две украинских авиакомпании — Dart Airlines и Khors Air. По данным американского Минфина, компании попали в список вторичных санкций по Ирану "за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям".

Речь идет о поддержке подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — элитного военного подразделения в Иране. США ввели ряд односторонних санкций против Ирана, в том числе по нераспространению, ракетной программе и правам человека. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на решение минфина США, Khors Air передала иранской Caspian Air в лизинг произведенный в США самолет с одним членом экипажа, а также предоставила иракской компании Al-Naser Airlines одно воздушное судно. Аналогичные услуги для Caspian Air и Al-Naser Airlines оказала и компания Dart Airlines. Кроме того, Khors продала несколько купленных в США самолетов иранской компании Mahan Air.

Ранее США ввели ряд односторонних санкций против Ирана, в том числе по нераспространению, ракетной программе и правам человека.