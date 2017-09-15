В Великобритании в возрасте 32 лет умер старейший в мире кот

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самый старый в мире кот по кличке Nutmeg (Мускатный орех) умер в Великобритании в возрасте 32 лет, сообщает местное издание North News.

По информации газеты Daily Mail , хозяева кота привезли его в ветеринарную клинику в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-восточном побережье Великобритании из-за затрудненного дыхания. В клинике у животного случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его.

Британцы Лиз и Иэн Финлэй взяли кота к себе домой в 1990 году, на тот момент ветеринары определили его возраст в пять лет. Хозяева отмечают, что очень скучают по питомцу, и с его уходом в их жизнях образовалось пустое место.

Секрет его долгой жизни, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным. "Мы были его питомцами, и он никогда не давал нам забыть об этом", — заявляют хозяева.