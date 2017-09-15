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Посол Кубы поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий "Ирмы"

Сюжет:
Последствия урагана "Ирма" (161)
11:0415.09.2017
(обновлено: 11:06 15.09.2017)
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© AP Photo / Ramon EspinosaЗатопленная улица в Гаване после урагана ИрмаЗатопленная улица в Гаване после урагана Ирма
© AP Photo / Ramon Espinosa

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсиа выразил благодарность российским властям за решение оказать помощь Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма".

Ураганы Ирма и Хосе. Архивное фото
© AP Photo / NOAA
Россия предложила США помощь после урагана "Ирма"

"Сейчас идут переговоры с министерством чрезвычайных ситуаций РФ. Мы очень благодарны за решение президента (Владимира) Путина предоставить поддержку и помощь Кубе в таких сложных условиях после урагана "Ирма". Мы благодарны за то, что РФ как всегда с нами во всех трудных моментах", — сказал он журналистам.

"Что касается конкретных действий, сейчас мы работаем с МЧС РФ для того, чтобы определить конкретные вопросы по этой помощи. Поэтому не могу сейчас сообщить какие объемы (помощи — ред.)", — добавил посол

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. На прошлой неделе ураган обрушился на острова в Карибском море. Северное побережье Кубы ураган затронул в ночь с пятницы на субботу и двинулся далее на запад острова уже немного ослабевшим.

Другие Карибы: последствия урагана "Ирма"
© REUTERS / Alvin BaezОстрова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.Ураган Ирма в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane CenterПри прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.Ураган Ирма, приближающийся к Пуэрто-Рико, на спутниковом снимке
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane Center
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
© REUTERS / Netherlands Ministry of DefenceВ среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
© REUTERS / Alvin BaezВ результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.Ураган Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van EsЖертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van Es
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
© REUTERS / Alvin BaezПолное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.Ураган Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
© REUTERS / Ricardo RojasВласти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.Член комитета по чрезвычайным операциям следит за траекторией движения урагана Ирма в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
© REUTERS / Ron GurneyВ связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.Последствия урагана Ирма в заливе Паракита, Виргинские острова
© REUTERS / Ron Gurney
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
© AP Photo / Carlos GiustiУраган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.Последствия урагана Ирма на острове Кулебра, Пуэрто-Рико
© AP Photo / Carlos Giusti
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
© REUTERS / Alvin BaezПравительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
© REUTERS / Alvin BaezГубернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.Мужчина на пляже в Лукильо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
© REUTERS / Alvin BaezМеждународная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.Мужчины зеделывают окна автомагазина на острове Пуэрто-Рико в ожидании урагана Ирма. 5 сентября 2017
© REUTERS / Alvin Baez
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
© AFP 2017 / Michele Eve SandbergГотовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.Очередь в супермаркете в Северном Майами
© AFP 2017 / Michele Eve Sandberg
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
© AP Photo / Alan DiazУраган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.Водители направляются к северу от Ки-Ларго, штат Флорида, США
© AP Photo / Alan Diaz
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
© AFP 2017 / Helene ValenzuelaРостуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.Пассажиры ждут регистрации в аэропорту Поул-Караиб в Пуэнт-а-Питре, Гваделупа
© AFP 2017 / Helene Valenzuela
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
© REUTERS / Ricardo RojasНа данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.Последствия урагана Ирмав Нагуа, Доминиканская республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
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