Посол Кубы поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий "Ирмы"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсиа выразил благодарность российским властям за решение оказать помощь Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма".

"Сейчас идут переговоры с министерством чрезвычайных ситуаций РФ. Мы очень благодарны за решение президента (Владимира) Путина предоставить поддержку и помощь Кубе в таких сложных условиях после урагана "Ирма". Мы благодарны за то, что РФ как всегда с нами во всех трудных моментах", — сказал он журналистам.

"Что касается конкретных действий, сейчас мы работаем с МЧС РФ для того, чтобы определить конкретные вопросы по этой помощи. Поэтому не могу сейчас сообщить какие объемы (помощи — ред.)", — добавил посол

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. На прошлой неделе ураган обрушился на острова в Карибском море. Северное побережье Кубы ураган затронул в ночь с пятницы на субботу и двинулся далее на запад острова уже немного ослабевшим.