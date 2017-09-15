Косачев анонсировал заявление Совфеда о необходимости снять блокаду с Кубы

МОСКВА,15 сен — РИА Новости. Комитет по международным делам Совета Федерации будет инициировать новое заявление верхней палаты о необходимости снятия экономической блокады с Кубы, заявил в пятницу глава комитета Константин Косачев на встрече с послом Кубы в РФ Эмилио Лосадой Гарсиа.

"Вы упомянули принятые в прошлом году заявления Совета Федерации по блокаде Кубы, мы будем вместе с коллегами по группе дружбы инициировать принятие аналогичного документа и в этом году. Я пока не могу опережать события, мы пока не выступали с такой инициативой официально, она должна быть обсуждена на профильных комитетах и на совете палаты, но мы надеемся на поддержку наших коллег такой инициативы ", — сказал Косачев.

Экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго было введено США против Кубы в 1962 году. С 1992 года ГА ООН рассматривает резолюцию, призывающую к отмене этого эмбарго. Документ традиционно получает поддержку значительного большинства членов Генассамблеи, тогда как США и Израиль голосовали против.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

В 2016 году ГА вновь приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады США против Кубы. Тогда вследствие нормализации отношений между двумя странами США впервые не выступили против документа.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.