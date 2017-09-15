Индия не уступит давлению в вопросе депортации беженцев-рохинджа

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен — РИА Новости. Госминистр внутренних дел Индии Хансрадж Гангарам Ахир заявил, что правительство "не может доверять" беженцам-рохинджа, находящимся на нелегальном статусе в стране, и будет работать над их депортацией вопреки международному давлению.

Вопрос депортации примерно 40 тысяч нелегальных (незарегистрированных ООН) мигрантов-рохинджа обсуждается в Индии с начала августа, когда правительство сообщило, что местным властям поручено вести работу по идентификации и депортации всех иностранных граждан, нелегально находящихся на территории страны. Проблема приобрела еще больший масштаб после обострения конфликта в мьянманском штате Ракхайн, где проживают и откуда бегут от преследований представители народности рохинджа.

Планы Индии на этой неделе раскритиковал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн. Ответ Дели оказался двояким. Сначала во вторник другой представитель МВД Кирен Риджиджу заявил, что пока окончательных планов депортации рохинджа нет. Однако его коллега Хансрадж Гангарам Ахир вновь выступил с резкими заявлениями, подтверждающими планы Дели депортировать рохинджа, несмотря на критику.

"Позвольте мне прояснить, они не индийцы, они – нелегальные иммигранты. Мы не можем им доверять", — цитирует Ахира агентство IANS.

По его словам, мигранты-рохинджа могут иметь "некоторые связи" с террористическими организациями, однако не пояснил, есть ли у правительства конкретные данные, подтверждающие это предположение. "У них могут быть некоторые связи, поэтому мы говорим об этих вещах. Правительство считает, что они представляют угрозу", — заявил представитель МВД.

Он добавил, что предыдущие правительства впускали рохинджа в страну "в небольших количествах", "но теперь правительство решило не оставлять их здесь". "Это не в интересах нации – держать их здесь. Правительство не уступит никакому давлению", — заявил Ахир.

Однако планам правительства может помещать Верховный суд Индии. В настоящее время в высшей судебной инстанции рассматривается иск против планов правительства по депортации рохинджа. Суд уже запросил правительство предоставить изложение своей позиции. Ожидается, что правительство сделает это в следующий понедельник.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Более 400 человек погибли. По данным ООН, 400 тысяч человек оказались в результате этих событий беженцами на территории сопредельной с Мьянмой Бангладеш.