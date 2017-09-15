Представители Украины, Франции и Германии провели переговоры в Берлине

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Германии и госсекретарем МИД Франции, сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником Канцлера К. Хойзгеном и Госсекретарем МИД ФРГ М. Едерером", — написал Мельник.

Тему переговоров он не раскрыл.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что контакт на уровне помощников лидеров стран "нормандского" формата по Украине состоится в ближайшие дни. По словам Лаврова, помощники президентов разрабатывают "дорожную карту", которая "будет предполагать шаг по укреплению безопасности, шаг по продвижению политических реформ в соответствии с минским комплексом мер".