Глава МИД Южной Кореи обсудила с Тиллерсоном новый ракетный пуск КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудила новый ракетный пуск КНДР, говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Пхеньян утром в пятницу (0.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

"Оба министра решительно осудили и выразили глубокое сожаление в связи с тем, что КНДР недавно усилила напряженность, еще раз проведя пуск баллистической ракеты, пролетевшей над Японией, несмотря на настоятельные предупреждения, которые направило мировое сообщество посредством принятия новой резолюции 2375 Совбеза ООН в ответ на шестое ядерное испытание Северной Кореи", — говорится в сообщении на сайте МИД Южной Кореи.

Стороны приняли решение провести двусторонние встречи на различных уровнях по случаю открывающейся на этой неделе сессии генассамблеи ООН, а также при других обстоятельствах.

СБ ООН в понедельник вечером в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.